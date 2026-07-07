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Головна Новини дня Бензин у Маріуполі коштує до 1,5 тис. рублів за літр: на АЗС величезні черги

Бензин у Маріуполі коштує до 1,5 тис. рублів за літр: на АЗС величезні черги

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 13:29
Бензин на чорному ринку у Маріуполі подорожчав до 1,5 тис. рублів за літр
АЗС в Маріуполі. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі загострилася паливна криза. Через гострий дефіцит бензину його вартість на "чорному ринку" сягнула 1,5 тисячі рублів за літр.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз в ефірі Ранок.LIVE

Яка ситуація з бензином в Маріуполі

Пікуз розповів, що проблеми з пальним виникли після успішних ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських окупантів. Після цього загарбники намагалися переорієнтувати постачання пального морським шляхом, однак і цей маршрут також зазнав уражень.

"Зараз ситуація з паливом у Маріуполі та районі дуже критична. Пального справді немає, величезні черги. Люди вже публікують у соцмережах кадри з порожніми стелами автозаправних станцій", — зазначив в.о. голови Маріупольської районної ради.

Посадовець додав, що через нестачу пального у місті майже повністю паралізована робота громадського транспорту. Мешканці змушені пересуватися пішки, велосипедами або електротранспортом, який курсує зі значними інтервалами.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Пікуз розповідав, що в Маріуполі зупинилися логістика та є дефіцит товарів. Компанії з доставки їжі беруть оплату не грошима, а бензином.

Також ми писали, що 2 липня ЗСУ уразили один з найбільших НПЗ в Росії. Йдеться про "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у місті Кстово. Він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. 

бензин Маріуполь ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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