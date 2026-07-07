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Главная Новости дня Бензин в Мариуполе стоит до 1,5 тыс. рублей за литр: на АЗС огромные очереди

Бензин в Мариуполе стоит до 1,5 тыс. рублей за литр: на АЗС огромные очереди

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:29
Бензин на черном рынке в Мариуполе подорожал до 1,5 тыс. рублей за литр
АЗС в Мариуполе. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированном Мариуполе обострился топливный кризис. Из-за острого дефицита бензина его стоимость на "черном рынке" достигла 1,5 тысячи рублей за литр.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз в эфире Ранок.LIVE.

Какова ситуация с бензином в Мариуполе

Пикуз рассказал, что проблемы с топливом возникли после успешных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских оккупантов. После этого захватчики пытались переориентировать поставки топлива морским путем, однако и этот маршрут также подвергся ударам.

"Сейчас ситуация с топливом в Мариуполе и районе очень критическая. Топлива действительно нет, огромные очереди. Люди уже публикуют в соцсетях кадры с пустыми стеллажами автозаправочных станций", — отметил и.о. председателя Мариупольского районного совета.

Чиновник добавил, что из-за нехватки топлива в городе почти полностью парализована работа общественного транспорта. Жители вынуждены передвигаться пешком, на велосипедах или на электротранспорте, который курсирует с большими интервалами.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Пикуз рассказывал, что в Мариуполе остановилась логистика и наблюдается дефицит товаров. Компании по доставке еды принимают оплату не деньгами, а бензином.

Также мы писали, что 2 июля ВСУ нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ в России. Речь идет о "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенном в городе Кстово. Он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти в год.

бензин Мариуполь эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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