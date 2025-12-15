Анонімний донор передав 4,1 млн євро на дрони та техніку для України

Леся Копчук. Фото: кадр з відео

Анонімний благодійник передав близько 4,1 мільйона євро на підтримку чеської ініціативи військової допомоги Україні "Подарунок для Путіна". Отримані кошти вже розподілені між десятками напрямів, які охоплюють як безпосередню підтримку українських військових на фронті, так і гуманітарні та рятувальні проєкти.

Про це повідомляє благодійна неурядова ніціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Як повідомили представники ініціативи, йдеться про 100 мільйонів чеських крон, які розділили на 26 окремих позицій. Основну частину коштів спрямують на закупівлю різних типів безпілотників, вибухових матеріалів, спорядження для бойових підрозділів, а також стрілецької зброї. У команді наголошують, що пожертву планують використати максимально швидко, щоб придбане обладнання якнайшвидше потрапило на фронт.

Těch 100 000 000 korun od anonymního dárce jsme rozdělili na 26 položek. Koupíme za to hlavně různé druhy dronů, plastickou trhavinu, vybavení pro jednotky na frontě ale třeba i brokovnice. Chceme ty peníze utratit velmi rychle. Tak aby co nejdříve "začaly pracovat".😉 pic.twitter.com/dRzKszEIlm — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 15, 2025

Частина цієї суми спрямована на виробництво дронів з оптичним волокном, які постачає українським військовим волонтерка Леся Копчук. Вона підтримує армію з перших днів повномасштабної війни, а нині щомісяця передає захисникам від 200 до 300 таких безпілотників.

За словами Копчук, кожен дрон створюється у тісній співпраці з військовими, з урахуванням їхніх реальних бойових потреб. Виробництво дронів з оптичним волокном, які, зокрема, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, фінансується коштом ініціативи "Подарунок для Путіна". Це частина тієї ж 100-мільйонної пожертви від одного донора.

Як зазначають в ініціативі, меценат хоч і побажав залишитись анонімом, але відомо, що він є відомим чеським підприємцем і філантропом. Частину отриманих коштів команда також передає іншим чеським організаціям, у яких упевнена з погляду ефективності та користі для України. Зокрема, гроші спрямовують на проєкти з виробництва маскувальних сіток для українських військових.

Окрім військової складової, проєкт охоплює і гуманітарні ініціативи.

"Проєкт також допоможе людям з України, які живуть у Чехії. Матері з маленькими дітьми або люди похилого віку потребують допомоги, а всі програми, які були для них доступні, фактично припинять свою діяльність", — повідомили учасники благодійної ініціативи.

Також з коштів пожертви організація Team for Ukraine отримає фінансування на придбання другого чеського пошуково-рятувального робота Hector.

Його планують передати пожежникам у Харкові. За словами волонтерів, такий робот дозволяє працювати в зоні ударів без ризику для життя рятувальників, наприклад, коли після падіння ракети або дрона існує загроза повторного обстрілу.

Крім цього, у межах проєкту до України відправлятимуть броньовані та модифіковані карети швидкої допомоги на шасі Hammer. Наразі до Харкова вже доставили три такі автомобілі, які використовуються для порятунку людей в умовах постійних обстрілів.

