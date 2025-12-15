Анонимный донор передал 4,1 млн евро на дроны и технику для Украины

Леся Копчук. Фото: кадр из видео

Анонимный благотворитель передал около 4,1 миллиона евро в поддержку чешской инициативы военной помощи Украине "Подарок для Путина". Полученные средства уже распределены между десятками направлений, которые охватывают как непосредственную поддержку украинских военных на фронте, так и гуманитарные и спасательные проекты.

Об этом сообщает благотворительная неправительственная инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Как сообщили представители инициативы, речь идет о 100 миллионах чешских крон, которые разделили на 26 отдельных позиций. Основную часть средств направят на закупку различных типов беспилотников, взрывчатых материалов, снаряжения для боевых подразделений, а также стрелкового оружия. В команде отмечают, что пожертвование планируют использовать максимально быстро, чтобы приобретенное оборудование как можно быстрее попало на фронт.

Těch 100 000 000 korun od anonymního dárce jsme rozdělili na 26 položek. Koupíme za to hlavně různé druhy dronů, plastickou trhavinu, vybavení pro jednotky na frontě ale třeba i brokovnice. Chceme ty peníze utratit velmi rychle. Tak aby co nejdříve "začaly pracovat" 😉 pic.twitter.com/dRzKszEIlm - Dárek pro Putina (@DarPutinovi) 15 декабря 2025 года

Часть этой суммы направлена на производство дронов с оптическим волокном, которые поставляет украинским военным волонтер Леся Копчук. Она поддерживает армию с первых дней полномасштабной войны, а сейчас ежемесячно передает защитникам от 200 до 300 таких беспилотников.

По словам Копчук, каждый дрон создается в тесном сотрудничестве с военными, с учетом их реальных боевых потребностей. Производство дронов с оптическим волокном, которые, в частности, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, финансируется за счет инициативы "Подарок для Путина". Это часть того же 100-миллионного пожертвования от одного донора.

Как отмечают в инициативе, меценат хоть и пожелал остаться анонимом, но известно, что он является известным чешским предпринимателем и филантропом. Часть полученных средств команда также передает другим чешским организациям, в которых уверена с точки зрения эффективности и пользы для Украины. В частности, деньги направляются на проекты по производству маскировочных сеток для украинских военных.

Кроме военной составляющей, проект охватывает и гуманитарные инициативы.

"Проект также поможет людям из Украины, которые живут в Чехии. Матери с маленькими детьми или пожилые люди нуждаются в помощи, а все программы, которые были для них доступны, фактически прекратят свою деятельность", — сообщили участники благотворительной инициативы.

Также из средств пожертвования организация Team for Ukraine получит финансирование на приобретение второго чешского поисково-спасательного робота Hector.

Его планируют передать пожарным в Харькове. По словам волонтеров, такой робот позволяет работать в зоне ударов без риска для жизни спасателей, например, когда после падения ракеты или дрона существует угроза повторного обстрела.

Кроме этого, в рамках проекта в Украину будут отправлять бронированные и модифицированные кареты скорой помощи на шасси Hammer. Сейчас в Харьков уже доставили три таких автомобиля, которые используются для спасения людей в условиях постоянных обстрелов.

