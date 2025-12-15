Видео
Аноним передал 4,1 млн евро на "подарок Путину" ради Украины

Аноним передал 4,1 млн евро на "подарок Путину" ради Украины

Дата публикации 15 декабря 2025 13:34
Анонимный донор передал 4,1 млн евро на дроны и технику для Украины
Леся Копчук. Фото: кадр из видео

Анонимный благотворитель передал около 4,1 миллиона евро в поддержку чешской инициативы военной помощи Украине "Подарок для Путина". Полученные средства уже распределены между десятками направлений, которые охватывают как непосредственную поддержку украинских военных на фронте, так и гуманитарные и спасательные проекты.

Об этом сообщает благотворительная неправительственная инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Как сообщили представители инициативы, речь идет о 100 миллионах чешских крон, которые разделили на 26 отдельных позиций. Основную часть средств направят на закупку различных типов беспилотников, взрывчатых материалов, снаряжения для боевых подразделений, а также стрелкового оружия. В команде отмечают, что пожертвование планируют использовать максимально быстро, чтобы приобретенное оборудование как можно быстрее попало на фронт.

Часть этой суммы направлена на производство дронов с оптическим волокном, которые поставляет украинским военным волонтер Леся Копчук. Она поддерживает армию с первых дней полномасштабной войны, а сейчас ежемесячно передает защитникам от 200 до 300 таких беспилотников.

По словам Копчук, каждый дрон создается в тесном сотрудничестве с военными, с учетом их реальных боевых потребностей. Производство дронов с оптическим волокном, которые, в частности, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, финансируется за счет инициативы "Подарок для Путина". Это часть того же 100-миллионного пожертвования от одного донора.

Как отмечают в инициативе, меценат хоть и пожелал остаться анонимом, но известно, что он является известным чешским предпринимателем и филантропом. Часть полученных средств команда также передает другим чешским организациям, в которых уверена с точки зрения эффективности и пользы для Украины. В частности, деньги направляются на проекты по производству маскировочных сеток для украинских военных.

Кроме военной составляющей, проект охватывает и гуманитарные инициативы.

"Проект также поможет людям из Украины, которые живут в Чехии. Матери с маленькими детьми или пожилые люди нуждаются в помощи, а все программы, которые были для них доступны, фактически прекратят свою деятельность", — сообщили участники благотворительной инициативы.

Также из средств пожертвования организация Team for Ukraine получит финансирование на приобретение второго чешского поисково-спасательного робота Hector.

Его планируют передать пожарным в Харькове. По словам волонтеров, такой робот позволяет работать в зоне ударов без риска для жизни спасателей, например, когда после падения ракеты или дрона существует угроза повторного обстрела.

Кроме этого, в рамках проекта в Украину будут отправлять бронированные и модифицированные кареты скорой помощи на шасси Hammer. Сейчас в Харьков уже доставили три таких автомобиля, которые используются для спасения людей в условиях постоянных обстрелов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
