Магнітні бурі 28 вересня: точний прогноз на сьогодні

Чоловік вимірює тиск. Фото: Pexels

Початок робочого тижня мине без штормів з космосу. У понеділок, 28 вересня, магнітних бур на Землі не прогнозують, бо геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність наразі тримається на низькому рівні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 28 вересня

Понеділок, 28 вересня, не принесе неприємних сюрпризів метеозалежним людям, оскільки магнітних бур на Землі не очікується.

Прогноз магнітних бур з 28 вересня по 1 жовтня. Фото: скриншот

За прогнозами фахівців, геомагнітне поле нашої планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Наразі загальна сонячна активність зберігається на стабільно низькому рівні, і суттєвих змін протягом дня не передбачається.

Статистика сонячних спалахів

За останні 24 години на поверхні Сонця вчені зафіксували одинадцять явищ: п'ять із них належали до класу С, а ще шість класифікували як спалахи класу В.

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Прогноз магнітних бур. Фото: скрнишот

Залишається лише невелика ймовірність виникнення потужніших сонячних спалахів М-класу.

Сонячна активність на 28 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 29

Раніше Новини.LIVE інформували, що жовтень загалом мине без екстремальних магнітних бур, проте з 12 по 16 жовтня прогнозують сильні геомагнітні коливання. Фахівці застерігають метеозалежних громадян про можливе погіршення самопочуття.

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні впродовж жовтня. Середньомісячна температура у жовтні 2026 року очікується на 1–2 градуси вищою за норму, але без різких стрибків не обійдеться. У другій половині місяця прогнозують відчутні похолодання з нічними заморозками, а у високогір'ї Карпат можливий перший сніг.

Поточний тиждень, а саме з 28 вересня по 3 жовтня, погода Україні відзначиться так званим "бабиним літом" від дії сухого антициклону. Невеликі дощі можливі лише на півдні, а також подекуди на заході та в центрі. Денна температура коливатиметься в межах +16...+23 °C, поступово знижуючись ближче до вихідних.