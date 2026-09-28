Магнітні бурі 28 вересня: точний прогноз на сьогодні

Аномальна поведінка Сонця: коли буде сильна магнітна буря
Початок робочого тижня мине без штормів з космосу. У понеділок, 28 вересня, магнітних бур на Землі не прогнозують, бо геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність наразі тримається на низькому рівні.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 28 вересня
Понеділок, 28 вересня, не принесе неприємних сюрпризів метеозалежним людям, оскільки магнітних бур на Землі не очікується.
За прогнозами фахівців, геомагнітне поле нашої планети перебуватиме в абсолютно спокійному стані. Наразі загальна сонячна активність зберігається на стабільно низькому рівні, і суттєвих змін протягом дня не передбачається.
Статистика сонячних спалахів
За останні 24 години на поверхні Сонця вчені зафіксували одинадцять явищ: п'ять із них належали до класу С, а ще шість класифікували як спалахи класу В.
Залишається лише невелика ймовірність виникнення потужніших сонячних спалахів М-класу.
Сонячна активність на 28 вересня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 29
Раніше Новини.LIVE інформували, що жовтень загалом мине без екстремальних магнітних бур, проте з 12 по 16 жовтня прогнозують сильні геомагнітні коливання. Фахівці застерігають метеозалежних громадян про можливе погіршення самопочуття.
Також синоптики спрогнозували погоду в Україні впродовж жовтня. Середньомісячна температура у жовтні 2026 року очікується на 1–2 градуси вищою за норму, але без різких стрибків не обійдеться. У другій половині місяця прогнозують відчутні похолодання з нічними заморозками, а у високогір'ї Карпат можливий перший сніг.
Поточний тиждень, а саме з 28 вересня по 3 жовтня, погода Україні відзначиться так званим "бабиним літом" від дії сухого антициклону. Невеликі дощі можливі лише на півдні, а також подекуди на заході та в центрі. Денна температура коливатиметься в межах +16...+23 °C, поступово знижуючись ближче до вихідних.