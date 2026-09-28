Магнитные бури 28 сентября: точный прогноз на сегодня

Мужчина измеряет давление. Фото: Pexels

Начало рабочей недели пройдет без штормов из космоса. В понедельник, 28 сентября, магнитных бурь на Земле не прогнозируется, так как геомагнитное поле будет оставаться спокойным. Солнечная активность пока остается на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 28 сентября

Понедельник, 28 сентября, не принесет неприятных сюрпризов метеозависимым людям, поскольку магнитных бурь на Земле не ожидается.

Прогноз магнитных бурь с 28 сентября по 1 октября. Фото: скриншот

По прогнозам специалистов, геомагнитное поле нашей планеты будет находиться в абсолютно спокойном состоянии. В настоящее время общая солнечная активность сохраняется на стабильно низком уровне, и существенных изменений в течение дня не предвидится.

Статистика солнечных вспышек

За последние 24 часа на поверхности Солнца ученые зафиксировали одиннадцать явлений: пять из них относились к классу С, а еще шесть классифицировали как вспышки класса В.

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Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Остается лишь небольшая вероятность возникновения более мощных солнечных вспышек М-класса.

Солнечная активность на 28 сентября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 29

Ранее Новини.LIVE сообщали, что октябрь в целом пройдет без экстремальных магнитных бурь, однако с 12 по 16 октября прогнозируются сильные геомагнитные колебания. Специалисты предупреждают метеозависимых граждан о возможном ухудшении самочувствия.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на октябрь. Среднемесячная температура в октябре 2026 года ожидается на 1–2 градуса выше нормы, но без резких скачков не обойдется. Во второй половине месяца прогнозируется заметное похолодание с ночными заморозками, а в высокогорье Карпат возможен первый снег.

На текущей неделе, а именно с 28 сентября по 3 октября, погода в Украине будет отличаться так называемым "бабиным летом" из-за влияния сухого антициклона. Небольшие дожди возможны только на юге, а также местами на западе и в центре. Дневная температура будет колебаться в пределах +16...+23 °C, постепенно снижаясь ближе к выходным.