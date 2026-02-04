Дитина з України виступила у США та звернувся до конгресменів

Промова Романа. Фото: кадр з відео

У Вашингтоні 11-річний Роман з України виступив у перед конгресменами зі зверненням про війну та її наслідки для дітей. Хлопчик пояснив, що прийшов не лише розповісти власну історію, а й попросити про захист тих, хто сьогодні опинився під ударом.

Про це він заявив під час "Українського тижня" у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у вівторок, 3 лютого.

Українець виступив перед конгресменами США із закликом зупинити війну

Роман нагадав, що у 2022 році разом із мамою перебував у лікарні у Вінниці, коли туди влучили дві російські ракети. Після обстрілу його мати загинула. Сам хлопчик, за його словами, понад 100 днів провів у реанімації.

Також хлопчик розповів про тривалий шлях відновлення. За час реабілітації він переніс 36 операцій і, попри невтішні прогнози лікарів, зумів заново навчитися ходити. Нині, як зазначив Роман, він уже може танцювати та грати на акордеоні.

"Роман, як і інші діти, це приклад незламності українського народу.

Діти ніколи не починають війну. Але вони найбільше страждають через неї. Дякую", — підсумували виступ Романа.

