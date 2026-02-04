Ребенок из Украины выступил в США и обратился к конгрессменам

Речь Романа в речи. Фото: кадр из видео

В Вашингтоне 11-летний Роман из Украины выступил перед конгрессменами с обращением о войне и ее последствиях для детей. Мальчик объяснил, что пришел не только рассказать собственную историю, но и попросить о защите тех, кто сегодня оказался под ударом.

Об этом он заявил во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 3 февраля.

Украинец выступил перед конгрессменами США с призывом остановить войну

Роман напомнил, что в 2022 году вместе с мамой находился в больнице в Виннице, когда туда попали две российские ракеты. После обстрела его мать погибла. Сам мальчик, по его словам, более 100 дней провел в реанимации.

Также мальчик рассказал о длительном пути восстановления. За время реабилитации он перенес 36 операций и, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, сумел заново научиться ходить. Сейчас, как отметил Роман, он уже может танцевать и играть на аккордеоне.

"Роман, как и другие дети, это пример несокрушимости украинского народа. Дети никогда не начинают войну. Но они больше всего страдают из-за нее. Спасибо", — подытожили выступление Романа.

