Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня 11-летний украинец обратился к конгрессменам в Вашингтоне — видео

11-летний украинец обратился к конгрессменам в Вашингтоне — видео

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 10:22
Ребенок из Украины выступил в США и обратился к конгрессменам
Речь Романа в речи. Фото: кадр из видео

В Вашингтоне 11-летний Роман из Украины выступил перед конгрессменами с обращением о войне и ее последствиях для детей. Мальчик объяснил, что пришел не только рассказать собственную историю, но и попросить о защите тех, кто сегодня оказался под ударом.

Об этом он заявил во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

Украинец выступил перед конгрессменами США с призывом остановить войну

Роман напомнил, что в 2022 году вместе с мамой находился в больнице в Виннице, когда туда попали две российские ракеты. После обстрела его мать погибла. Сам мальчик, по его словам, более 100 дней провел в реанимации.

Также мальчик рассказал о длительном пути восстановления. За время реабилитации он перенес 36 операций и, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, сумел заново научиться ходить. Сейчас, как отметил Роман, он уже может танцевать и играть на аккордеоне.

"Роман, как и другие дети, это пример несокрушимости украинского народа. Дети никогда не начинают войну. Но они больше всего страдают из-за нее. Спасибо", — подытожили выступление Романа.

Напомним, один из конгрессменов США обратился к Дональду Трампу относительно войны в Украине.

Также посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила, как Путин манипулирует и чего хочет Украина от переговоров.

США украинцы Конгресс война в Украине Вашингтон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации