Американець Стівен Хаббард (другий зліва в першому ряду). Фото: Reuters

Колишні українські полонені Дмитро Хилюк та Ігор Шишко заявили, що стали свідками катувань американця Стівена Хаббарда під час його ув’язнення в Росії. Про це повідомляє BBC. За словами чоловіків, російські охоронці били Хаббарда, застосовували до нього електрошокер, принижували та погрожували йому.

Про це повіомляє BBC, передає Новини.LIVE.

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Колишні українські полонені розповіли про катування Хаббарда

Американцеві, як стверджують колишні бранці, не надавали належної медичної допомоги, обмежували харчування та тримали в холодних приміщеннях.

Хаббард потрапив у полон у квітні 2022 року під час окупації Ізюма на Харківщині. Російська сторона звинуватила його у службі в українських збройних силах. У 2024 році суд у Москві засудив американця до шести років і десяти місяців ув’язнення.

Хилюк і Шишко перебували з ним в одних місцях утримання та розповіли, що стан здоров’я чоловіка поступово погіршувався. За словами Шишка, Хаббард мав гнійні рани на ногах і колінах, був ослаблений і потребував допомоги навіть із перев’язками.

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Колишні полонені також описали суворі умови утримання, холод у камерах, мізерний раціон і регулярні побиття. Хилюк стверджує, що в одній із в’язниць Хаббарда приховали перед візитом представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони не побачили його стану.

Хаббарда звільнили після понад чотирьох років ув’язнення. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що просив Володимира Путіна звільнити американця під час телефонної розмови.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших підрозділів Сил оборони. Також додому повернулися дев’ять цивільних. Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року, значна частина з них захищала Маріуполь.

Як повідомляли Новини.LIVE, речник ГУР Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених є важкохворі та важкопоранені військові, зокрема люди з туберкульозом і захисники з ампутаціями. Усім повернутим провели первинний медичний огляд і надали необхідну медичну та психологічну допомогу.