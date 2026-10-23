Українці, звільнені з російського полону. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов 23 жовтня розповів про стан здоров’я українців, яких повернули з російського полону. Серед них є люди з туберкульозом та іншими тяжкими діагнозами, а також військові з важкими пораненнями. Усім звільненим проводять первинний огляд і надають медичну та психологічну допомогу.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Серед звільнених є важкохворі та важкопоранені

Представник ГУР наголосив, що обмін був складним через тривалі перемовини та велику паузу між попередніми етапами. Частина українців потребує серйозного лікування.

"Є важкохворі, важкопоранені. Серед важкохворих є, зокрема, люди з діагнозом туберкульоз. Є звільнені захисники з ампутаціями. Ви бачили цілу чергу карет швидкої допомоги. Усім зараз надають медичну та психологічну допомогу, проводять первинний огляд", — розповів речник ГУР.

Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року

За словами Юсова, серед повернених багато захисників Маріуполя, зокрема бійців гарнізону "Азовсталі".

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"Власне, понад 220 — це маріупольці з різних напрямків. Це представники всіх родів військ і різних напрямків. Звичайно, це Сухопутні війська, Збройні сили, Національна гвардія, ТрО. Власне, всі", — сказав Юсов.

Серед повернених є захисники, які пережили теракт в Оленівці

Юсов також повідомив, що серед звільнених є українці, які пережили теракт в Оленівці. Окремо він звернув увагу на кількість офіцерів, яких вдалося повернути.

"Серед тих, кого звільнили, є оборонці Маріуполя, які пережили теракт в Оленівці. Сьогодні таких захисників п'ятеро.... Тридцять шість, якщо я не помиляюся, офіцерів. Це теж дуже добрий показник, тому що загальновідомий факт, що повернення офіцерів — це окремий складний процес", — зазначив Юсов.

Він наголосив, що робота над поверненням українців з російської неволі триває. Координаційний штаб уже готується до наступних перемовин та обмінів.

"Втомлені, зморені, змучені, але щасливі — вони сьогодні вдома. Координаційний штаб продовжує працювати без зупину. Уже готуються наступні перемовини, наступні обміни. Сьогодні надзвичайно важливий день. Працюємо далі", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей, серед яких 261 військовослужбовець і дев'ять цивільних.

Також Новини.LIVE писали, що після цього обміну загальна кількість людей, яких вдалося звільнити з російської неволі від початку повномасштабної війни, зросла до 9 996 осіб.