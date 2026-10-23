Украинцы, освобожденные из российского плена. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

23 октября пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья украинцев, вернувшихся из российского плена. Среди них есть люди с туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями, а также военные с тяжелыми ранениями. Всем освобожденным проводят первичный осмотр и оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Среди освобожденных есть тяжелобольные и тяжелораненые

Представитель ГУР подчеркнул, что обмен был сложным из-за длительных переговоров и большой паузы между предыдущими этапами. Часть украинцев нуждается в серьезном лечении.

"Есть тяжелобольные, тяжелораненые. Среди тяжелобольных есть, в частности, люди с диагнозом туберкулез. Есть освобожденные защитники с ампутациями. Вы видели целую очередь машин скорой помощи. Всем сейчас оказывают медицинскую и психологическую помощь, проводят первичный осмотр", — рассказал представитель ГУР.

Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года

По словам Юсова, среди вернувшихся много защитников Мариуполя, в частности бойцов гарнизона "Азовстали".

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"Собственно, более 220 — это мариупольцы с разных направлений. Это представители всех родов войск и разных направлений. Конечно, это Сухопутные войска, Вооруженные силы, Национальная гвардия, ТрО. Собственно, все", — сказал Юсов.

Среди вернувшихся есть защитники, пережившие теракт в Еленовке

Юсов также сообщил, что среди освобожденных есть украинцы, пережившие теракт в Оленевке. Отдельно он обратил внимание на количество офицеров, которых удалось вернуть.

"Среди тех, кого освободили, есть защитники Мариуполя, пережившие теракт в Оленевке. Сегодня таких защитников пятеро... Тридцать шесть, если я не ошибаюсь, офицеров. Это тоже очень хороший показатель, потому что общеизвестно, что возвращение офицеров — это отдельный сложный процесс", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев из российского плена продолжается. Координационный штаб уже готовится к следующим переговорам и обменам.

"Уставшие, измученные, изнеможенные, но счастливые — они сегодня дома. Координационный штаб продолжает работать без остановки. Уже готовятся следующие переговоры, следующие обмены. Сегодня чрезвычайно важный день. Работаем дальше", — сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых 261 военнослужащий и девять гражданских лиц.

Также Новини.LIVE писали, что после этого обмена общее количество людей, которых удалось освободить из российского плена с начала полномасштабной войны, возросло до 9 996 человек.