Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тяжёлые заболевания и ампутации: Юсов об освобождённых из российского плена

Тяжёлые заболевания и ампутации: Юсов об освобождённых из российского плена

Ua ru
23 октября 2026 19:16
Репортаж
Освобожденные из плена украинцы: Юсов рассказал об их состоянии и заболеваниях facebook.com/zelenskyy.official
Украинцы, освобожденные из российского плена. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

23 октября пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о состоянии здоровья украинцев, вернувшихся из российского плена. Среди них есть люди с туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями, а также военные с тяжелыми ранениями. Всем освобожденным проводят первичный осмотр и оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Среди освобожденных есть тяжелобольные и тяжелораненые

Представитель ГУР подчеркнул, что обмен был сложным из-за длительных переговоров и большой паузы между предыдущими этапами. Часть украинцев нуждается в серьезном лечении.

"Есть тяжелобольные, тяжелораненые. Среди тяжелобольных есть, в частности, люди с диагнозом туберкулез. Есть освобожденные защитники с ампутациями. Вы видели целую очередь машин скорой помощи. Всем сейчас оказывают медицинскую и психологическую помощь, проводят первичный осмотр", — рассказал представитель ГУР.

Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года

По словам Юсова, среди вернувшихся много защитников Мариуполя, в частности бойцов гарнизона "Азовстали".

Читайте также:

"Собственно, более 220 — это мариупольцы с разных направлений. Это представители всех родов войск и разных направлений. Конечно, это Сухопутные войска, Вооруженные силы, Национальная гвардия, ТрО. Собственно, все", — сказал Юсов.

Среди вернувшихся есть защитники, пережившие теракт в Еленовке

Юсов также сообщил, что среди освобожденных есть украинцы, пережившие теракт в Оленевке. Отдельно он обратил внимание на количество офицеров, которых удалось вернуть.

"Среди тех, кого освободили, есть защитники Мариуполя, пережившие теракт в Оленевке. Сегодня таких защитников пятеро... Тридцать шесть, если я не ошибаюсь, офицеров. Это тоже очень хороший показатель, потому что общеизвестно, что возвращение офицеров — это отдельный сложный процесс", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что работа по возвращению украинцев из российского плена продолжается. Координационный штаб уже готовится к следующим переговорам и обменам.

"Уставшие, измученные, изнеможенные, но счастливые — они сегодня дома. Координационный штаб продолжает работать без остановки. Уже готовятся следующие переговоры, следующие обмены. Сегодня чрезвычайно важный день. Работаем дальше", — сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых 261 военнослужащий и девять гражданских лиц.

Также Новини.LIVE писали, что после этого обмена общее количество людей, которых удалось освободить из российского плена с начала полномасштабной войны, возросло до 9 996 человек.

болезнь пленные туберкулез Андрей Юсов ампутация обмен пленными
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации