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Главная Новости дня Юсов: почти 10 тысяч человек вернули из плена РФ с начала полномасштабной войны

Юсов: почти 10 тысяч человек вернули из плена РФ с начала полномасштабной войны

Ua ru
23 октября 2026 17:21
Репортаж
Обмен пленными: за время войны из плена РФ были освобождены почти 10 тысяч человек facebook.com/zelenskyy.official
Возвращение людей из плена РФ 23 октября 2026 года. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

С начала полномасштабной войны из российского плена были освобождены почти 10 тысяч человек. После сегодняшнего обмена, в ходе которого домой вернулись 270 украинцев, общее число освобожденных возросло до 9 996 человек. Среди них — украинские военные, гражданские лица и иностранные граждане, которых незаконно удерживала Россия.

Об этом сказал пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в пятницу, 23 октября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Юсов о количестве освобожденных из плена РФ с начала войны

Андрей Юсов отметил, что после очередного обмена число людей, освобожденных из российского плена с начала полномасштабного вторжения, достигло 9 996. В ходе сегодняшнего обмена домой вернулись 270 украинцев.

В целом речь идет об украинских военных, гражданских лицах, а также иностранных гражданах, которых незаконно удерживала Россия.

Комментируя перспективу следующего обмена, представитель ГУР подчеркнул, что он станет юбилейным по количеству освобожденных:

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"Следующий обмен будет юбилейным — по количеству точно".

Юсов также подчеркнул важность работы средств массовой информации для привлечения внимания мира к необходимости защиты прав и возвращения украинских военнопленных и гражданских заложников.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года в ходе обмена из российского плена вернулись 270 украинцев, среди которых военнослужащие различных подразделений Сил обороны и девять гражданских лиц. Большинство освобожденных находилось в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя. Среди вернувшихся также пять человек, которых считали погибшими во время теракта в Оленевке в июле 2022 года.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возвращение из российского плена 270 украинцев, среди которых 261 военный и девять гражданских лиц. По его словам, среди освобожденных есть защитники Мариуполя и военные, пережившие теракт в Оленевке, а также украинцы, находившиеся в плену с 2018 и 2020 годов. Буданов подчеркнул, что многих пленных Россия незаконно осудила по сфабрикованным обвинениям.

пленные война в Украине Андрей Юсов возврат обмен пленными
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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