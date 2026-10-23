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Главная Новости дня Украина провела обмен пленными: домой вернулись 270 граждан

Украина провела обмен пленными: домой вернулись 270 граждан

Ua ru
23 октября 2026 14:57
Обмен пленными: Украина вернула домой 270 человек facebook.com/zelenskyy.official
Военные вернулись из плена. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди освобожденных — военнослужащие Национальной гвардии, в частности бойцы "Азова", пограничники, представители территориальной обороны, Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта. Также домой возвращаются девять гражданских лиц.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Большинство освобожденных находилось в плену с 2022 года

По словам президента, большинство освобожденных находилось в плену с 2022 года. Значительная часть из них — военные, защищавшие Мариуполь.

Украина провела обмен пленными: домой вернулись 270 граждан - фото 1
Военные обнимаются. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Среди тех, кто возвращается в Украину, также есть защитники, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях. Многих украинцев российская сторона незаконно осудила.

Украина провела обмен пленными: домой вернулись 270 граждан - фото 2
Освобожденные военнослужащие. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Отдельно Зеленский сообщил, что среди освобожденных есть пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022 года.

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Военнослужащие. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над возвращением всех граждан, которые остаются в плену. Он также поблагодарил всех, кто участвует в организации обменов, и украинских военных, которые на фронте пополняют обменный фонд.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 октября в Украину в рамках репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Для установления их личных данных правоохранители и специалисты МВД проведут необходимые экспертизы. Тела доставляются в специализированные государственные учреждения.

Как сообщали Новини.LIVE, секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов заявил, что Россия заключила контракты почти с 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира. По данным украинской стороны, почти половина опрошенных иностранных военнопленных знала, что будет воевать против Украины, а около 79% заявили о желании вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

Владимир Зеленский военные пленные война в Украине обмен пленными
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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