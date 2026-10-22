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В рамках репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 252 погибших. По заявлению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим. Точно идентифицировать погибших должны следователи правоохранительных органов совместно со специалистами Министерства внутренних дел, которые проведут необходимые экспертизы.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

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Кто будет устанавливать личности погибших

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