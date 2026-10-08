В Украине создадут 15 дополнительных мобильных групп для идентификации погибших

Возвращение тел в Украину. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Процедура идентификации тел, которые россияне возвращают в Украину в рамках репатриационных мероприятий, занимает много времени. Были случаи, когда установить личность погибшего удавалось лишь через несколько месяцев после репатриации, а иногда — спустя более года. Чтобы решить эту проблему, в Украине создадут дополнительные мобильные команды.

Об этом в эфире «День.LIVE» в среду, 7 октября, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Новости.LIVE».

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Какие существуют проблемы с идентификацией и как их будут решать

Омбудсмен отметил, что вместе с другими представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в настоящее время работает в Баку на международной конференции, посвященной проблематике поиска пропавших без вести. В этом мероприятии принимают участие председатель Международной комиссии по без вести пропавшим, представители ООН, члены спецкомитета по без вести пропавшим и иностранные партнеры, которые могут оказать помощь Украине.

«Нет единой процедуры проведения идентификации, то есть она меняется от области к области. Есть проблема с укомплектованием штатов, с кадрами, есть проблема с заработной платой, есть проблема с процедурой получения тел и их хранения», — пояснил Лубинец.

О ситуации он доложил на заседании Совета Координационного штаба — было решено организовать отдельное заседание на базе Офиса президента Украины.

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Какие еще решения были приняты:

срочно провести заседание СНБО ;

; создать 15 дополнительных мобильных команд , которые будут проводить процедуру идентификации;

, которые будут проводить процедуру идентификации; создать главную комиссию, которая будет контролировать деятельность судебно-медицинских экспертиз (СМЭ, — Ред.) на территории всей Украины;

(СМЭ, — Ред.) на территории всей Украины; подчинить все СМЭ Министерству здравоохранения, чтобы был один человек, который будет отвечать за эту работу, а основное внимание направить исключительно на идентификацию погибших защитников Украины.

Ранее «Новости.LIVE» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что 17 сентября в Украину вернули 252 тела. По словам россиян, погибшие — украинцы, среди которых есть и военнослужащие. Для идентификации репатриированных будут проведены экспертизы.

Также «Новости.LIVE» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что 13 августа состоялся очередной этап репатриации погибших. В Украину вернули 261 тело. Их передали судмедэкспертам и правоохранителям.