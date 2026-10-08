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Головна Новини дня Ідентифікація тіл воїнів: в Україні створять 15 мобільних команд

Ідентифікація тіл воїнів: в Україні створять 15 мобільних команд

Ua ru
8 жовтня 2026 03:51
В Україні створять 15 додаткових мобільних команд для ідентифікації загиблих
Повернення тіл в Україну. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Процедура проведення ідентифікації тіл, яких росіяни повертають в Україну в межах репатріаційних заходів, довготривала. Були випадки, коли встановити особу загиблого вдавалося лише за декілька місяців після репатріації, а іноді — за понад рік. Аби вирішити цю проблему, в Україні створять додаткові мобільні команди.

Про це в ефірі День.LIVE в середу, 7 жовтня, повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

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Які є проблеми з ідентифікацією та як їх вирішуватимуть 

Омбудсмен зазначив, що разом і іншими представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наразі працює в Баку на міжнародній конференції з щодо проблематики пошуку зниклих безвісти. У цьому заході беруть участь голова Міжнародної комісії зниклих безвісти, представники ООН, члени спецкомітету по зниклих безвісти та іноземні партнери, які можуть надати допомогу Україні.

"Немає уніфікованої процедури проведення ідентифікації, тобто від області до області вона міняється. Є проблема щодо наповнення штатів, працівників, є проблема із заробітними платами, є проблема із процедурою отримання тіл, зберігання тіл", — пояснив Лубінець.

Про ситуацію він доповів на засіданні Ради Координаційного штабу — вирішили організувати окреме засідання на базі Офісу президента України. 

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Які ще рішення ухвалили: 

  • терміново провести засідання РНБО;
  • створити 15 додаткових мобільних команд, які проводитимуть процедуру ідентифікації;
  • створити головну комісію, яка контролюватиме діяльність судово-медичних експертиз (СМЕ, — Ред.) на території всієї України;
  • підпорядкувати всі СМЕ Міністерству охорони здоров'я, щоб була одна людина яка відповідатиме за цю роботу, а фокус роботи скерувати виключно на ідентифікацію загиблих захисників України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомляв, що 17 вересня в Україну повернули 252 тіла. За словами росіян, загиблі — українці, серед яких є й військовослужбовці. Щоб ідентифікувати репатрійованих проведуть експертизи.

Також Новини.LIVE з посиланням на Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими писав, що 13 серпня відбувся черговий етап репатріації полеглих. До України повернули 261 тіло. Їх передали судмедекспертам і правоохоронцям.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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