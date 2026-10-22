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Головна Новини дня В Україну повернули тіла 252 загиблих українських військових

В Україну повернули тіла 252 загиблих українських військових

Ua ru
22 жовтня 2026 13:14
Тіла 252 загиблих повернули в Україну для ідентифікації СБУ
Репатріація тіл загиблих оборонців України. Фото: СБУ

У межах репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За заявою російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Точно ідентифікувати загиблих мають слідчі правоохоронних структур разом із фахівцями Міністерства внутрішніх справ, які виконають необхідні експертизи.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.

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Куди доправляють репатрійовані тіла

Військовослужбовці Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ перевозять тіла до спеціалізованих державних установ. Вони також організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів системи МВС та судово-медичної експертизи системи Міністерства охорони здоров'я. 

У СБУ наголосили, що повернення тіл дає родинам загиблих можливість гідно попрощатися з рідними.

Хто встановлюватиме особи загиблих

До роботи долучаться слідчі правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України, та експертні установи МВС. Вони проведуть необхідні експертизи, щоб встановити особи репатрійованих загиблих.

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Повернення тіл організували спільними зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки й оборони.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", — йдеться в повідомленні штабу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ідентифікація тіл та останків, які Росія повертає Україні під час репатріації, може тривати місяцями, а в окремих випадках — понад рік. Щоб пришвидшити цей процес, в Україні планують створити додаткові мобільні групи.

Кирило Буданов також наголошував на необхідності скоротити терміни ідентифікації, щоб родини загиблих не залишалися місяцями й роками в невизначеності щодо долі своїх близьких.

СБУ Україна військові полонені загиблі українські військові
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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