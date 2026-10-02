Буданов анонсував заходи для пришвидшення ідентифікації загиблих

Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісти. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Україні планують пришвидшити процес ідентифікації загиблих захисників, тіла та останки яких повертають у межах репатріаційних заходів. За словами Кирила Буданова, родини не мають місяцями та роками залишатися в невизначеності щодо долі своїх рідних.

Про це Буданов повідомив за підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісти, інформує Новини.LIVE.

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В Україні створять міжвідомчу групу

За словами Буданова, у межах репатріаційних заходів Україна отримала понад 26 тисяч тіл та останків. Водночас значна частина з них досі залишається невпізнаною.

Він наголосив на необхідності пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників та назвав неприпустимими бюрократичні затримки й порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз.

Буданов зазначив, що для розв'язання проблемних питань сформували конкретний алгоритм дій. Зокрема, створять міжвідомчу групу, яка займатиметься питаннями ідентифікації загиблих.

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Також планують переглянути роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах, та додатково залучити міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз.

Уряд має ухвалити необхідні рішення

Керівник Офісу президента повідомив, що всі необхідні нормативно-правові рішення уряд має ухвалити найближчим часом.

"Родини мають якнайшвидше отримати інформацію про долю своїх рідних. Кожен полеглий Герой буде знайдений та гідно вшанований", — наголосив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримувати частину грошового забезпечення та інші передбачені законом виплати. Для цього необхідно підтвердити відповідний статус через витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам’ять полеглих українських воїнів у Києві. Президент пройшов уздовж алеї біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі, після чого загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.