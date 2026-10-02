Буданов объявил о мерах по ускорению идентификации погибших

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время заседания Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, а также семей погибших, пленных и пропавших без вести. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Украине планируют ускорить процесс идентификации погибших защитников, тела и останки которых возвращаются в рамках репатриационных мероприятий. По словам Кирилла Буданова, семьи не должны месяцами и годами оставаться в неопределенности относительно судьбы своих близких.

Об этом Буданов сообщил по итогам заседания Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, а также семей погибших, пленных и пропавших без вести, сообщает Новини.LIVE.

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В Украине создадут межведомственную группу

По словам Буданова, в рамках репатриационных мероприятий Украина получила более 26 тысяч тел и останков. В то же время значительная часть из них до сих пор остается неопознанной.

Он подчеркнул необходимость ускорить идентификацию погибших защитников и назвал недопустимыми бюрократические задержки и нарушения регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз.

Буданов отметил, что для решения проблемных вопросов разработан конкретный алгоритм действий. В частности, будет создана межведомственная группа, которая займется вопросами идентификации погибших.

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Также планируется пересмотреть работу бюро судебно-медицинских экспертиз, особенно в регионах, и дополнительно задействовать международные возможности для проведения ДНК-экспертиз.

Правительство должно принять необходимые решения

Глава Офиса президента сообщил, что все необходимые нормативно-правовые решения правительство должно принять в ближайшее время.

"Семьи должны как можно скорее получить информацию о судьбе своих близких. Каждый павший герой будет найден и достойно почтен", — подчеркнул он.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что семьи военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут получать часть денежного довольствия и другие предусмотренные законом выплаты. Для этого необходимо подтвердить соответствующий статус через выписку из Единого реестра пропавших без вести.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память павших украинских воинов в Киеве. Президент прошел вдоль аллеи у Стены памяти на Михайловской площади, после чего погибших защитников почтили минутой молчания.