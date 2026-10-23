Військові повернулися з полону. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники, представники територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту. Також додому повертаються дев’ять цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року

За словами президента, більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року. Значна частина з них — військові, які захищали Маріуполь.

ВІйськові обіймаються. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Серед тих, хто повертається в Україну, також є захисники, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках. Багатьох українців російська сторона незаконно засудила.

Звільнені військовослужбовці. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Окремо Зеленський повідомив, що серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

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Військовослужбовці. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх громадян, які залишаються в полоні. Він також подякував усім, хто долучається до організації обмінів, і українським військовим, які на фронті поповнюють обмінний фонд.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 жовтня в Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Для встановлення їхніх особистих даних правоохоронці та фахівці МВС проведуть необхідні експертизи. Тіла доправляють до спеціалізованих державних установ.

Як повідомляли Новини.LIVE, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов заявив, що Росія уклала контракти майже з 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу. За даними української сторони, майже половина опитаних іноземних військовополонених знала, що воюватиме проти України, а близько 79% заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.