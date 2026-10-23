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Головна Новини дня Юсов: майже 10 тисяч людей повернули з полону РФ від початку великої війни

Юсов: майже 10 тисяч людей повернули з полону РФ від початку великої війни

Ua ru
23 жовтня 2026 17:21
Репортаж
Обмін полоненими: майже 10 тисяч людей повернули з полону РФ за час війни facebook.com/zelenskyy.official
Повернення людей з полону РФ 23 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Від початку повномасштабної війни з російської неволі звільнили майже 10 тисяч людей. Після сьогоднішнього обміну, під час якого додому повернулися 270 українців, загальна кількість звільнених зросла до 9 996 осіб. Серед них — українські військові, цивільні та іноземні громадяни, яких незаконно утримувала Росія.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у п'ятницю, 23 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Юсов про кількість звільнених з полону РФ від початку війни

Андрій Юсов зазначив, що після чергового обміну кількість людей, звільнених з російської неволі від початку повномасштабного вторгнення, сягнула 9 996. Під час сьогоднішнього обміну додому повернулися 270 українців.

Загалом ідеться про українських військових, цивільних, а також іноземних громадян, яких незаконно утримувала Росія.

Коментуючи перспективу наступного обміну, речник ГУР наголосив, що він стане ювілейним за кількістю звільнених:

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"Наступний обмін буде ювілейним — за кількістю точно".

Юсов також підкреслив важливість роботи засобів масової інформації для привернення уваги світу до необхідності захисту прав і повернення українських військовополонених та цивільних заручників.

Новини.LIVE інформували, що 23 жовтня 2026 року під час обміну з російського полону повернулися 270 українців, серед яких військовослужбовці різних підрозділів Сил оборони та дев’ятеро цивільних. Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року, зокрема захисники Маріуполя. Серед повернених також п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував повернення з російського полону 270 українців, серед яких 261 військовий і дев’ять цивільних. За його словами, серед звільнених є захисники Маріуполя та військові, які пережили теракт в Оленівці, а також українці, які перебували в неволі з 2018 та 2020 років. Буданов наголосив, що багатьох полонених Росія незаконно засудила за сфабрикованими звинуваченнями.

полонені війна в Україні Андрій Юсов повернення обмін полоненими
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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