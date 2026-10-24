Американец Стивен Хаббард (второй слева в первом ряду). Фото: Reuters

Бывшие украинские пленные Дмитрий Хилюк и Игорь Шишко заявили, что стали свидетелями пыток американца Стивена Хаббарда во время его заключения в России. Об этом сообщает BBC. По словам мужчин, российские охранники избивали Хаббарда, применяли к нему электрошокер, унижали и угрожали ему.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

Реклама

Бывшие украинские пленники рассказали о пытках Хаббарда

Американцу, как утверждают бывшие пленные, не оказывали надлежащей медицинской помощи, ограничивали питание и держали в холодных помещениях.

Хаббард попал в плен в апреле 2022 года во время оккупации Изюма в Харьковской области. Российская сторона обвинила его в службе в украинских вооруженных силах. В 2024 году суд в Москве приговорил американца к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

Хилюк и Шишко находились с ним в одних местах содержания и рассказали, что состояние здоровья мужчины постепенно ухудшалось. По словам Шишко, у Хаббарда были гнойные раны на ногах и коленях, он был ослаблен и нуждался в помощи даже при перевязках.

Читайте также:

Бывшие заключенные также описали суровые условия содержания, холод в камерах, скудный рацион и регулярные избиения. Хилюк утверждает, что в одной из тюрем Хаббарда спрятали перед визитом представителей Международного комитета Красного Креста, чтобы те не увидели его состояние.

Хаббарда освободили после более чем четырёх лет заключения. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что просил Владимира Путина освободить американца во время телефонного разговора.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых военнослужащие Национальной гвардии, в частности бойцы "Азова", пограничники и представители других подразделений Сил обороны. Также домой вернулись девять гражданских лиц. Большинство освобожденных находилось в плену с 2022 года, значительная часть из них защищала Мариуполь.

Как сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных есть тяжелобольные и тяжелораненые военные, в частности люди с туберкулезом и защитники с ампутациями. Всем вернувшимся провели первичный медицинский осмотр и оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.