Головна Новини дня Звільнення Шмигаля та Федорова — у ЗМІ назвали терміни

Звільнення Шмигаля та Федорова — у ЗМІ назвали терміни

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 22:51
Звільнення Шмигаля та Федорова — коли це буде
Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Верховна Рада України вже завтра планує звільнити Дениса Шмигаля та Михайла Федорова з нинішніх посад. Одночасно їх перепризначать на нові.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна у понеділок, 12 січня.

Звільнення Шмигаля та Федорова — у ЗМІ назвали терміни - фото 1
Пост РБК-Україна. Фото: скриншот

Кадрові зміни в уряді

За словами співрозмовника видання, також очікується звільнення Василя Малюка. Водночас посада міністра юстиції наразі залишається вакантною.

Кадрові питання обговорювалися сьогодні ввечері під час засідання фракції "Слуга народу". На ньому розглядалися можливі перестановки у владі, а Денис Шмигаль і Михайло Федоров презентували плани своєї роботи на майбутніх посадах.

Нагадаємо, що нещодавно народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Україні планується призначення нового керівника Служби безпеки України

Раніше повідомлялось, що комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
