Головна Новини дня Железняк пояснив, чи буде призначення керівника СБУ цього тижня

Железняк пояснив, чи буде призначення керівника СБУ цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:42
Призначення нового керівника СБУ - що каже Железняк
Ярослав Железняк. Фото: Детектор медіа

В Україні планується призначення нового керівника Служби безпеки України. Однак цього тижня цього не відбудеться.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 12 січня.

Читайте також:
Железняк пояснив, чи буде призначення керівника СБУ цього тижня - фото 1
Пост СБУ. Фото: СБУ

Призначення нового керівника СБУ

"Не те щоб це була новина, але вже роздали порядок денний останній — на цьому тижні не має призначення голови СБУ", — написав Железняк.

Він додав, що  ця посада і Міністр цифрової трансформації будуть вакантними.

Нагадаємо, що раніше Ярослав Железняк написав, що Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації та призначення його на нову посаду.

А до цього стало відомо, що комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади очільника СБУ.

Ярослав Железняк СБУ Україна кадрові зміни керівники
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
