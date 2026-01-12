Призначення нового керівника СБУ - що каже Железняк

Ярослав Железняк. Фото: Детектор медіа

В Україні планується призначення нового керівника Служби безпеки України. Однак цього тижня цього не відбудеться.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 12 січня.

Призначення нового керівника СБУ

"Не те щоб це була новина, але вже роздали порядок денний останній — на цьому тижні не має призначення голови СБУ", — написав Железняк.

Він додав, що ця посада і Міністр цифрової трансформації будуть вакантними.

Нагадаємо, що раніше Ярослав Железняк написав, що Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації та призначення його на нову посаду.

А до цього стало відомо, що комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади очільника СБУ.