Призначення нового керівника СБУ - що каже Железняк

Железняк пояснив, чи буде призначення керівника СБУ цього тижня
В Україні планується призначення нового керівника Служби безпеки України. Однак цього тижня цього не відбудеться.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 12 січня.
Призначення нового керівника СБУ
"Не те щоб це була новина, але вже роздали порядок денний останній — на цьому тижні не має призначення голови СБУ", — написав Железняк.
Він додав, що ця посада і Міністр цифрової трансформації будуть вакантними.
Нагадаємо, що раніше Ярослав Железняк написав, що Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації та призначення його на нову посаду.
А до цього стало відомо, що комітет визначився щодо відставки Василя Малюка з посади очільника СБУ.
