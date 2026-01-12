Назначение нового руководителя СБУ - что говорит Железняк

Железняк объяснил, будет ли назначение главы СБУ на этой неделе
В Украине планируется назначение нового руководителя Службы безопасности Украины. Однако на этой неделе этого не произойдет.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 12 января.
Назначение нового руководителя СБУ
"Не то чтобы это была новость, но уже раздали повестку дня последнюю — на этой неделе нет назначения главы СБУ", — написал Железняк.
Он добавил, что эта должность и Министр цифровой трансформации будут вакантными.
Напомним, что ранее Ярослав Железняк написал, что Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации и назначение его на новую должность.
А до этого стало известно, что комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности главы СБУ.
Читайте Новини.LIVE!