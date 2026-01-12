Увольнение Шмыгаля и Федорова - когда это будет

Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины уже завтра планирует уволить Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова с нынешних должностей. Одновременно их переназначат на новые.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в понедельник, 12 января.

Кадровые изменения в правительстве

По словам собеседника издания, также ожидается увольнение Василия Малюка. В то же время должность министра юстиции пока остается вакантной.

Кадровые вопросы обсуждались сегодня вечером во время заседания фракции "Слуга народа". На нем рассматривались возможные перестановки во власти, а Денис Шмыгаль и Михаил Федоров презентовали планы своей работы на будущих должностях.

Напомним, что недавно народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине планируется назначение нового руководителя Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности председателя СБУ.