Україна
Увольнение Шмыгаля и Федорова — в СМИ назвали сроки

Увольнение Шмыгаля и Федорова — в СМИ назвали сроки

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 22:51
Увольнение Шмыгаля и Федорова - когда это будет
Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины уже завтра планирует уволить Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова с нынешних должностей. Одновременно их переназначат на новые.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в понедельник, 12 января.

Читайте также:
Звільнення Шмигаля та Федорова — у ЗМІ назвали терміни - фото 1
Пост РБК-Украина. Фото: скриншот

Кадровые изменения в правительстве

По словам собеседника издания, также ожидается увольнение Василия Малюка. В то же время должность министра юстиции пока остается вакантной.

Кадровые вопросы обсуждались сегодня вечером во время заседания фракции "Слуга народа". На нем рассматривались возможные перестановки во власти, а Денис Шмыгаль и Михаил Федоров презентовали планы своей работы на будущих должностях.

Напомним, что недавно народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине планируется назначение нового руководителя Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что комитет определился относительно отставки Василия Малюка с должности председателя СБУ.

Денис Шмыгаль Верховная Рада Михаил Федоров увольнение кадровые изменения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
