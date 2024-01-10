Звільнення Безуглої — постанова про усунення нардепки зникла з порядку денного Ради

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: bezuhlamariana

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що постанова про усунення нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зникла з порядку денного Ради на цей пленарний тиждень.

Про це Ярослав Железняк повідомляє в Telegram.

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"До речі, розіслали порядок денний парламенту на цей пленарний тиждень… А постанови про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань оборони там немає. При тому дві зміни у розподілі депутатів по комітетах є, а саме цієї постанови не бачу. Зникла?", — зазначив Железняк.

Відомо, що сьогодні, 10 січня, в Верховній Раді планували розглянути постанову про відкликання з посади Мар’яни Безуглої.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народного депутата Ярослава Железняка

Нагадаємо, що Регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони.

Також ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Додамо, що проєкт постанови про зняття з посади народної депутатки Мар'яни Безуглої зареєстрували в Раді 6 січня.