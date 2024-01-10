Увольнение Безуглой — постановление об отстранении нардепа исчезло из повестки дня Рады

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: bezuhlamariana

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что постановление об отстранении нардепки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки исчезло с повестки дня Рады на эту пленарную неделю.

Об этом Ярослав Железняк сообщает в Telegram.

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"Кстати, разослали повестку дня парламента на эту пленарную неделю… А постановления об освобождении Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам обороны там нет. При этом два изменения в распределении депутатов по комитетам есть, а именно этого постановления не вижу. Исчез?" , – отметил Железняк.

Известно, что сегодня, 10 января, в Верховной Раде планировалось рассмотреть постановление об отзыве с должности Марьяны Безуглой.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного депутата Ярослава Железняка

Напомним, что Регламентный комитет проголосовал за отстранение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны.

Также мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.

Добавим, что проект постановления о смещении с должности народного депутата Марьяны Безуглой зарегистрировали в Раде 6 января.