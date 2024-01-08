Регламентний комітет проголосував за відкликання Безуглої, — Гончаренко

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар’яна Безугла/Facebook

Сьогодні Регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Наступний крок — голосування в залі.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Відкликання Безуглої: що відомо

Сьогодні Олексій Гончаренко повідомив, що Регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Після цього має відбутися голосування в залі, де для підтримання рішення необхідно зібрати 226 голосів.

Зазначимо, раніше Гончаренко написав чіткі та послідовні кроки відкликання Безуглої:

Комітет з нацбезпеки своїм рішенням рекомендував відкликати Безуглу з посади.

Наступний крок — регламентний комітет має розглянути рішення та зареєструвати відповідну постанову.

І далі вже ця постанова виноситься на засідання Ради, там її голосують.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства напередодні, 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Додамо, Безугла у коментарі Новини.LIVE написала, що таке рішення може бути ухвалене тільки голосуванням у Верховній Раді. При цьому нардепка натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.

Вже 6 січня у Верховній Раді України з'явився проєкт постанови про зняття з посади народної депутатки Мар'яни Безуглої.