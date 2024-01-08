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Регламентний комітет проголосував за відкликання Безуглої, — Гончаренко

8 січня 2024 12:22
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Регламентний комітет проголосував за відкликання Безуглої, — Гончаренко
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар’яна Безугла/Facebook
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Сьогодні Регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Наступний крок — голосування в залі.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

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Сьогодні Олексій Гончаренко повідомив, що Регламентний комітет проголосував за відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Після цього має відбутися голосування в залі, де для підтримання рішення необхідно зібрати 226 голосів.

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Зазначимо, раніше Гончаренко написав чіткі та послідовні кроки відкликання Безуглої:

  • Комітет з нацбезпеки своїм рішенням рекомендував відкликати Безуглу з посади.
  • Наступний крок — регламентний комітет має розглянути рішення та зареєструвати відповідну постанову.
  • І далі вже ця постанова виноситься на засідання Ради, там її голосують.

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Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства напередодні, 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Додамо, Безугла у коментарі Новини.LIVE написала, що таке рішення може бути ухвалене тільки голосуванням у Верховній Раді. При цьому нардепка натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.

Вже 6 січня у Верховній Раді України з'явився проєкт постанови про зняття з посади народної депутатки Мар'яни Безуглої. 

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