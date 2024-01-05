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Безугла відреагувала на усунення з посади заступниці комітету Ради

5 січня 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла відреагувала на усунення з посади заступниці комітету Ради
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Новинарня
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала своє усунення з посади заступника комітету Верхоної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона наголосила, що це лише рекомендація від Комітету.

Про це Безугла заявила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Запитання до Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот Новини.LIVE
безугла
Коментар Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот Новини.LIVE
безугла
Коментар Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот Новини.LIVE
безугла
Відповідь Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот Новини.LIVE

Безугла прокоментувала своє усунення

Нардеп зазначила, що рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі українського парламенту. Рішення комітету є лише рекомендацією.

"Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували", — заявила нардеп.

Вона також заявила, що ніколи не здасться і продовжить свою діяльність.

"Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не поиймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!", — наголосила Безугла.

"Так що робота і боротьба триває", — повідомила вона в коментарі журналісту.

Раніше ми повідомляли, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народного депутата Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства сьогодні, 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

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