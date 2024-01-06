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До ВР внесли постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки

6 січня 2024 13:33
оновлено: 13:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Верховна Рада розглядає рішення про усунення з посади Мар'яни Безуглої
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Мар’яна Безугла/Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Верховній Раді України з'явився проєкт постанови про зняття з посади народної депутатки Мар'яни Безуглої, який зареєстрували сьогодні, 6 січня. Вона є заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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За даними постанови, її ініціаторами є 11 нардепів, включно з очільником Комітету Олександром Завітневичом. А її головною метою є відкликання Безуглої з посади, яку вона зараз обіймає. Йдеться про посаду заступника голови Комітету з нацбезпеки. Однак її можливе перебування на іншій посаді Комітету розглядатиметься пізніше.

"Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради", пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — вказано у постанові ВР.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки виступив за звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови відомства напередодні, 5 січня. При цьому нардепка залишатиметься членом комітету.

Додамо, Безугла у коментарі Новини.LIVE написала, що таке рішення може бути ухвалене тільки голосуванням у Верховній Раді. При цьому нардепка натякнула, що посадовці порушили процедуру ухвалення рішення.

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