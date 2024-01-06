В ВР внесли постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя главы Комитета нацбезопасности
6 января 2024 13:33
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая/Facebook
В Верховной Раде Украины показали проект постановления о смещении с должности народной депутатки Марьяны Безуглой, которая является заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
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"Руководствуясь положениями статьи 83 регламента Верховной Рады, статьи 7 закона "О комитетах Верховной Рады" предлагается отозвать народного депутата Безуглу Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - указано в постановлении ВР.
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