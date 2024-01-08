Регламентный комитет проголосовал за отзыв Безуглой, — Гончаренко
Сегодня Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Следующий шаг — голосование в зале.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Отзыв Безуглой: что известно
Сегодня Алексей Гончаренко сообщил, что Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. После этого должно состояться голосование в зале, где для поддержания решения необходимо собрать 226 голосов.
Отметим, ранее Гончаренко написал четкие и последовательные шаги отзыва Безуглой:
- Комитет по нацбезопасности своим решением рекомендовал отозвать Безуглую от должности.
- Следующий шаг — регламентный комитет должен рассмотреть решение и зарегистрировать соответствующее постановление.
- И дальше уже это постановление выносится на заседание Рады, там его голосуют.
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства накануне, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.
Безуглая в комментарии Новини.LIVE написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Верховной Раде. При этом она намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.
Уже 6 января в Верховной Раде Украины появился проект постановления о смещении с должности народного депутата Марьяны Безуглой.
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