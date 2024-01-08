Регламентный комитет проголосовал за отзыв Безуглой, — Гончаренко

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Сегодня Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Следующий шаг — голосование в зале.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Сегодня Алексей Гончаренко сообщил, что Регламентный комитет проголосовал за отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. После этого должно состояться голосование в зале, где для поддержания решения необходимо собрать 226 голосов.

Отметим, ранее Гончаренко написал четкие и последовательные шаги отзыва Безуглой:

Комитет по нацбезопасности своим решением рекомендовал отозвать Безуглую от должности.

Следующий шаг — регламентный комитет должен рассмотреть решение и зарегистрировать соответствующее постановление.

И дальше уже это постановление выносится на заседание Рады, там его голосуют.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил за увольнение народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя главы ведомства накануне, 5 января. При этом нардеп будет оставаться членом комитета.

Безуглая в комментарии Новини.LIVE написала, что такое решение может быть принято только голосованием в Верховной Раде. При этом она намекнула, что должностные лица нарушили процедуру принятия решения.

Уже 6 января в Верховной Раде Украины появился проект постановления о смещении с должности народного депутата Марьяны Безуглой.