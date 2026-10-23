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Головна Новини дня Звільнений із полону захисник не впізнав дружину після 4,5 років неволі

Звільнений із полону захисник не впізнав дружину після 4,5 років неволі

Ua ru
23 жовтня 2026 19:00
Ексклюзив
Після 4,5 року полону військовий не впізнав дружину під час відеодзвінка
Звільнений з полону військовий. Фото ілюстративне: facebook.com/zelenskyy.official

Після 4,5 року російського полону український захисник не впізнав дружину під час першої відеорозмови після звільнення. Лише напередодні чоловік прочитав листа, якого вона написала йому чотири роки тому.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.

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Військовий не впізнав дружину під час першого відеодзвінка

Саме під час першої відеорозмови після звільнення чоловік не впізнав свою дружину.

Інший військовий розповів, що протягом останніх півтора року навіть не знав, у якій колонії його утримують.

За словами звільнених захисників, їм забороняли спілкуватися з адміністрацією та навіть піднімати очі на працівників установи.

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Галина Остаповець також розповіла, що під час повернення додому військові брали українські прапори й не могли стримати сліз.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей, серед яких військовослужбовці Національної гвардії, зокрема бійці "Азову", прикордонники та представники інших підрозділів Сил оборони. Також додому повернулися дев’ять цивільних. Більшість звільнених перебувала в полоні з 2022 року, значна частина з них захищала Маріуполь.

Як повідомляли Новини.LIVE, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення в Україну тіл 252 загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Для встановлення їхніх особистих даних правоохоронці та експерти проведуть необхідні дослідження. Після ідентифікації родини зможуть гідно попрощатися із загиблими.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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