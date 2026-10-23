После 4,5 лет плена военнослужащий не узнал свою жену во время видеозвонка

Освобожденный из плена военнослужащий. Иллюстративное фото: facebook.com/zelenskyy.official

После 4,5 лет пребывания в российском плену украинский защитник не узнал свою жену во время первого видеозвонка после освобождения. Только накануне мужчина прочитал письмо, которое она написала ему четыре года назад.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

Реклама

Военный не узнал жену во время первого видеозвонка

Именно во время первого видеозвонка после освобождения мужчина не узнал свою жену.

Другой военный рассказал, чтов течение последних полутора лет даже не знал, в какой колонии его содержат.

По словам освобожденных защитников, им запрещали общаться с администрацией и даже смотреть в глаза сотрудникам учреждения.

Читайте также:

Галина Остаповец также рассказала, что при возвращении домой военные брали украинские флаги и не могли сдержать слёз.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек, среди которых военнослужащие Национальной гвардии, в частности бойцы "Азова", пограничники и представители других подразделений Сил обороны. Также домой вернулись девять гражданских лиц. Большинство освобожденных находилось в плену с 2022 года, значительная часть из них защищала Мариуполь.

Как сообщали Новини.LIVE, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении в Украину тел 252 погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Для установления их личных данных правоохранители и эксперты проведут необходимые исследования. После идентификации семьи смогут достойно проститься с погибшими.