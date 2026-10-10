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Головна Новини дня Звідки візьмуться надлишки для експорту: Сікорський про дизельну угоду РФ

Звідки візьмуться надлишки для експорту: Сікорський про дизельну угоду РФ

Ua ru
10 жовтня 2026 17:38
Сікорський заявив про дефіцит пального в Москві та НПЗ Росії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поставив під сумнів здатність Росії наростити експорт дизельного пального після домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Сікорський заявив про дефіцит пального в Росії та пошкодження її нафтопереробних заводів унаслідок українських ударів.

Про це Сікорський опублікував допис у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Що Сікорський заявив про нафтопереробні потужності Росії

Сікорський зазначив, що пальне в дефіциті навіть у Москві, а українські удари пошкодили близько половини російських нафтопереробних потужностей. Через це він засумнівався, що Росія зможе збільшити експорт дизеля.

"Наше посольство повідомляє про нестачу пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, серйозні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% російських нафтопереробних потужностей. То звідки ж візьмуться надлишки для експорту?" — написав Сікорський.

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Що відомо про дизельну угоду США та Росії

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами Трампа, постачання мали розпочатися негайно, а надалі їхні обсяги планували збільшити.

Президент України Володимир Зеленський назвав такий крок несправедливим і нечесним. Він також наголосив, що це рішення не допоможе, водночас не заявляючи про неможливість подальшого посередництва США. За словами Зеленського, він підтримав би такий крок за умови енергетичного перемир'я.

Польща НПЗ пальне дефіцит Росія Радослав Сікорський
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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