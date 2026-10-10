Сікорський заявив про дефіцит пального в Москві та НПЗ Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поставив під сумнів здатність Росії наростити експорт дизельного пального після домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Сікорський заявив про дефіцит пального в Росії та пошкодження її нафтопереробних заводів унаслідок українських ударів.

Про це Сікорський опублікував допис у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Nasza ambasada raportuje braki paliw nawet w Moskwie, która jest zawsze preferowana w zaopatrzeniu. Ponadto, poważne źródła donoszą, że Ukraina uszkodziła już około 50% rosyjskich zdolności rafinacyjnych. To skąd wezmą się nadwyżki na eksport? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 10, 2026

Що Сікорський заявив про нафтопереробні потужності Росії

Сікорський зазначив, що пальне в дефіциті навіть у Москві, а українські удари пошкодили близько половини російських нафтопереробних потужностей. Через це він засумнівався, що Росія зможе збільшити експорт дизеля.

"Наше посольство повідомляє про нестачу пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, серйозні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% російських нафтопереробних потужностей. То звідки ж візьмуться надлишки для експорту?" — написав Сікорський.

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Що відомо про дизельну угоду США та Росії

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами Трампа, постачання мали розпочатися негайно, а надалі їхні обсяги планували збільшити.

Президент України Володимир Зеленський назвав такий крок несправедливим і нечесним. Він також наголосив, що це рішення не допоможе, водночас не заявляючи про неможливість подальшого посередництва США. За словами Зеленського, він підтримав би такий крок за умови енергетичного перемир'я.