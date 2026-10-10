Сикорский заявил о дефиците топлива в Москве и на НПЗ России

Откуда возьмутся излишки для экспорта: Сикорский о дизельном соглашении с РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в способности России увеличить экспорт дизельного топлива после договоренности президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Сикорский написал в социальной сети Х, передает Новини.LIVE.
Наше посольство сообщает о нехватке топлива даже в Москве, которая всегда пользуется приоритетом при снабжении. Кроме того, авторитетные источники сообщают, что Украина уже вывела из строя около 50 % российских нефтеперерабатывающих мощностей. Так откуда же возьмутся излишки для экспорта?— Радослав Сикорский 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) 10 октября 2026
Что Сикорский заявил о нефтеперерабатывающих мощностях России
Сикорский отметил, что топливо находится в дефиците даже в Москве, а украинские удары повредили около половины российских нефтеперерабатывающих мощностей. В связи с этим он усомнился, что Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива.
"Наше посольство сообщает о нехватке топлива даже в Москве, которая всегда имеет приоритет в снабжении. Кроме того, авторитетные источники сообщают, что Украина уже повредила около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Так откуда же возьмутся излишки для экспорта?" — написал Сикорский.
Что известно о дизельном соглашении США и России
Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, поставки должны были начаться немедленно, а в дальнейшем их объемы планировалось увеличить.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым и нечестным. Он также подчеркнул, что это решение не поможет, при этом не заявляя о невозможности дальнейшего посредничества США. По словам Зеленского, он поддержал бы такой шаг при условии энергетического перемирия.