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Главная Новости дня Откуда возьмутся излишки для экспорта: Сикорский о дизельном соглашении с РФ

Откуда возьмутся излишки для экспорта: Сикорский о дизельном соглашении с РФ

Ua ru
10 октября 2026 17:38
Сикорский заявил о дефиците топлива в Москве и на НПЗ России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Юлия Овсянникова/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в способности России увеличить экспорт дизельного топлива после договоренности президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Сикорский написал в социальной сети Х, передает Новини.LIVE.

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Что Сикорский заявил о нефтеперерабатывающих мощностях России

Сикорский отметил, что топливо находится в дефиците даже в Москве, а украинские удары повредили около половины российских нефтеперерабатывающих мощностей. В связи с этим он усомнился, что Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива.

"Наше посольство сообщает о нехватке топлива даже в Москве, которая всегда имеет приоритет в снабжении. Кроме того, авторитетные источники сообщают, что Украина уже повредила около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Так откуда же возьмутся излишки для экспорта?" — написал Сикорский.

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Что известно о дизельном соглашении США и России

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, поставки должны были начаться немедленно, а в дальнейшем их объемы планировалось увеличить.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым и нечестным. Он также подчеркнул, что это решение не поможет, при этом не заявляя о невозможности дальнейшего посредничества США. По словам Зеленского, он поддержал бы такой шаг при условии энергетического перемирия.

Польша НПЗ топливо дефицит Россия Радослав Сикорский
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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