США проведуть зустрічі з представниками РФ та України — деталі

Зустріч представників США та України у Джидді 11 березня. Фото: t.me/ermaka2022

Офіційні особи Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 березня, зустрінуться з представниками України та Росії у Саудівській Аравії. Метою є переговори щодо потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє SkyNews у четвер, 20 березня.

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Відомо, що українці зустрінуться з американцями окремо від Росії.

За інформацією джерела видання, до переговорної групи від Києва увійшли міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

"Розклад ще не затверджений, але очікується, що делегація вирушить у неділю ввечері, щоб бути готовою до переговорів рано вранці в понеділок", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 15 березня Президент України Володимир Зеленський визначив склад переговорної групи. До неї увійшли Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса.

Раніше радник США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що незабаром проведе переговори з Україною та Росією.