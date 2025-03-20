США проведут встречи с представителями РФ и Украины — детали

Встреча представителей США и Украины в Джидде 11 марта. Фото: t.me/ermaka2022

Официальные лица Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 марта, встретятся с представителями Украины и России в Саудовской Аравии. Целью являются переговоры по потенциальному мирному соглашению.

Об этом сообщает SkyNews в четверг, 20 марта.

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Известно, что украинцы встретятся с американцами отдельно от России.

По информации источника издания, в переговорную группу от Киева вошли министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

"Расписание еще не утверждено, но ожидается, что делегация отправится в воскресенье вечером, чтобы быть готовой к переговорам рано утром в понедельник", — говорится в материале.

Напомним, 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский определил состав переговорной группы. В нее вошли Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса.

Ранее советник США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что вскоре проведет переговоры с Украиной и Россией.