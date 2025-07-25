Зустріч Зеленського та Путіна — що про це говорять в Україні та Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Україні та Росії висловилися про можливу майбутню зустріч російського диктатора Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. У Києві наголошують на необхідності завершити війну.

Про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами, передає "24 канал".

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Що каже Зеленський

Глава держави зауважив, що зустріч з Путіним потрібна, аби закінчити війну. За його словами, це, ймовірно, може початися із переговорів напряму.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі — зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", — зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що говорити про зустріч стало можливо завдяки певним діям і операціям, здійсненим на території Росії.

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", — додав Зеленський.

Що кажуть в Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Путіна із Зеленським. За його словами, вона здатна і повинна "поставити остаточну крапку в врегулюванні конфлікту", а також зафіксувати домовленості, які необхідно виробити в межах експертної роботи.

"Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів — очевидно, що навряд чи", — додав Пєсков.

Нагадаємо, голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що зустріч Зеленського з Путіним повинна "поставити крапку".

А нардеп Руслан Горбенко припустив, чи може цього року відбутися зустріч українського лідера та російського диктатора.