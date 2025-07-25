Встреча Зеленского и Путина — что об этом говорят в Украине и России

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Украине и России высказались о возможной будущей встрече российского диктатора Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Киеве отмечают необходимость завершить войну.

Об этом украинский лидер сказал во время общения с журналистами, передает "24 канал".

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Глава государства отметил, что встреча с Путиным нужна, чтобы закончить войну. По его словам, это, вероятно, может начаться с переговоров напрямую.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что говорить о встрече стало возможно благодаря определенным действиям и операциям, осуществленным на территории России.

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — добавил Зеленский.

Что говорят в России

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским. По его словам, она способна и должна "поставить окончательную точку в урегулировании конфликта", а также зафиксировать договоренности, которые необходимо выработать в рамках экспертной работы.

"Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней — очевидно, что вряд ли", — добавил Песков.

Напомним, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что встреча Зеленского с Путиным должна "поставить точку".

А нардеп Руслан Горбенко предположил, может ли в этом году состояться встреча украинского лидера и российского диктатора.