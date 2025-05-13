Зеленський чекає Путіна в Стамбулі - чи буде діалог

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямої зустрічі з Володимиром Путіним — 15 травня в Стамбулі. Ініціатива — серйозна. Місце — нейтральне. Формат — без камер, без брифінгів, без зайвих "посередників". Теми — життя, свобода, і шлях до миру.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи з'явиться Путін у Стамбулі. І головне — що чекають від цієї зустрічі українці.

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Більшість опитаних вважає, що реальна поява Путіна у Стамбулі малоймовірна. Респонденти переконані, для Кремля затяжна війна — це стратегія, а не випадковість. Затримки, обстріли, шантаж — усе це частина тактики. І зустріч, яка може стати кроком до миру, йому просто не вигідна.

"Я думаю Путін не приїде, я в це не вірю. У Путіна інші плани на Україну і всі наші ідеї про перемир'я він до уваги не братиме", – каже жінка.

"Я очікую миру, але Путін в Стамбул не приїде. Він не готовий до миру, він затягує війну", – наголошує львів'янка.

"Вони повинні зустрітись. Ця війна має завершитись. Я думаю, приїде", – додає опитана жінка.

"Путін не приїде. Йому не потрібне завершення війни, він спеціально затягує ситуацію", – ділиться думками респондентка.

"Я не впевнена, що Путін наважиться зустрітись з нашим президентом. Навіть якщо і так, то згідно з конвенціями Путіна мають одразу заарештувати", – каже дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка країна посилить санкції проти Росії, якщо Путін не оголосить перемир'я.

Ми також писали, який президент готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою у досягненні довгострокового миру між Україною та Росією.

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