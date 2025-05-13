Зеленский ждет Путина в Стамбуле - будет ли диалог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к прямой встрече с Владимиром Путиным - 15 мая в Стамбуле. Инициатива — серьезная. Место — нейтральное. Формат — без камер, без брифингов, без лишних "посредников". Темы — жизнь, свобода, и путь к миру.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, появится ли Путин в Стамбуле. И главное — что ждут от этой встречи украинцы.

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Зеленский готов встретиться с Путиным

Большинство опрошенных считает, что реальное появление Путина в Стамбуле маловероятно. Респонденты убеждены, для Кремля затяжная война — это стратегия, а не случайность. Задержки, обстрелы, шантаж — все это часть тактики. И встреча, которая может стать шагом к миру, ему просто не выгодна.

"Я думаю Путин не приедет, я в это не верю. У Путина другие планы на Украину и все наши идеи о перемирии он во внимание принимать не будет", — говорит женщина.

"Я ожидаю мира, но Путин в Стамбул не приедет. Он не готов к миру, он затягивает войну", — отмечает львовянка.

"Они должны встретиться. Эта война должна завершиться. Я думаю, приедет", — добавляет опрошенная женщина.

"Путин не приедет. Ему не нужно завершение войны, он специально затягивает ситуацию", — делится мыслями респондентка.

"Я не уверена, что Путин решится встретиться с нашим президентом. Даже если и так, то согласно конвенциям Путина должны сразу арестовать", — говорит девушка.

Напомним, мы ранее писали, какая страна усилит санкции против России, если Путин не объявит перемирие.

Мы также писали, какой президент готов сотрудничать с международным сообществом в достижении долгосрочного мира между Украиной и Россией.

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