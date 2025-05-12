Німеччина висунула ультиматум Путіну щодо припинення вогню - що відомо

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

У Германії заявили, що російський диктатор Володимир Путін має час на перемир'я лише до кінця дня. Він повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, передає The Guardian у понеділок, 12 травня.

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У Путіна 12 годин на перемир’я

За словами речника, Німеччина попередила, що "годинник цокає". Якщо Москва не прийме цю вимогу, "почнеться підготовка" до нових санкцій.

"У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир'я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій", — сказав Корнеліус.

Вчора, 11 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився на проведення переговорів між Україною та Росією 15 травня, які мають пройти у Стамбулі.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив умову Росії для переговорів. Відомо, що Володимир Зеленський погодився на переговори з Володимиром Путіним 15 травня.

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