Германия выдвинула ультиматум Путину о прекращении огня - что известно

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В Германии заявили, что российский диктатор Владимир Путин имеет время на перемирие только до конца дня. Он должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, передает The Guardian в понедельник, 12 мая.

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У Путина 12 часов на перемирие

По словам спикера, Германия предупредила, что "часы тикают". Если Москва не примет это требование, "начнется подготовка" к новым санкциям.

"У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет заключено перемирие, европейская сторона начнет подготовку к санкциям", — сказал Корнелиус.

Вчера, 11 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на проведение переговоров между Украиной и Россией 15 мая, которые должны пройти в Стамбуле.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц поставил условие России для переговоров. Известно, что Владимир Зеленский согласился на переговоры с Владимиром Путиным 15 мая.

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