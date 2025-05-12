У Китаї висловили готовність сприяти завершенню війни в Україні

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото: PAP

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що країна підтримує мирні зусилля щодо війни в Україні. Там сподіваються, що українська та російська сторона продовжать діалог щодо припинення вогню.

Про це Цзянь сказав у коментарі Укрінформу.

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Позиція Китаю щодо припинення вогню

У Китаї сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятна для всіх та зрештою досягнуть політичного врегулювання.

У Цзяня запитали, що він думає стосовно заклику президента США Дональда Трампа до інших великих країн щодо сприяння в припиненні російсько-української війни.

Він відповів, що Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою у досягненні довгострокового миру, враховуючи побажання "зацікавлених сторін".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів.

А в ISW вважають, що Путін своїми останніми заявами намагається презентувати капітуляцію України, як щось прийнятне.

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