В Китае выразили готовность способствовать завершению войны в Украине

В Китае высказались относительно прекращения огня в Украине
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что страна поддерживает мирные усилия по войне в Украине. Там надеются, что украинская и российская сторона продолжат диалог о прекращении огня.
Об этом Цзянь сказал в комментарии Укринформу.
Позиция Китая относительно прекращения огня
В Китае надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет приемлемо для всех, и в конце концов достигнут политического урегулирования.
У Цзяня спросили, что он думает относительно призыва президента США Дональда Трампа к другим крупным странам о содействии в прекращении российско-украинской войны.
Он ответил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом в достижении долгосрочного мира, учитывая пожелания "заинтересованных сторон".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая для прямых переговоров.
А в ISW считают, что Путин своими последними заявлениями пытается представить капитуляцию Украины как нечто приемлемое.
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