В Китае выразили готовность способствовать завершению войны в Украине

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото: PAP

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что страна поддерживает мирные усилия по войне в Украине. Там надеются, что украинская и российская сторона продолжат диалог о прекращении огня.

Об этом Цзянь сказал в комментарии Укринформу.

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Позиция Китая относительно прекращения огня

В Китае надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет приемлемо для всех, и в конце концов достигнут политического урегулирования.

У Цзяня спросили, что он думает относительно призыва президента США Дональда Трампа к другим крупным странам о содействии в прекращении российско-украинской войны.

Он ответил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом в достижении долгосрочного мира, учитывая пожелания "заинтересованных сторон".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле 15 мая для прямых переговоров.

А в ISW считают, что Путин своими последними заявлениями пытается представить капитуляцию Украины как нечто приемлемое.

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