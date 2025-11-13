Україна готує зустріч Зеленського з президентом Польщі — деталі

Кароль Навроцький. Фото ілюстративне: Reuters

Україна та Польща готують зустріч президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького, яка має закласти новий етап співпраці між двома країнами. Дипломати вже працюють над змістовною частиною переговорів, а точну дату та місце буде визначено пізніше.

Про це посол України у Польщі Василь Боднар заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу ReBuild Ukraine у Варшаві.

Україна та Польща готують зустріч президентів

Український дипломат повідомив, що зараз триває активна робота над формуванням порядку денного майбутньої зустрічі лідерів двох держав. За його словами, сторони прагнуть, щоб переговори мали практичний характер і стали поштовхом до подальшого розвитку партнерства у ключових сферах. Зокрема, обговорюватимуться питання безпеки, оборонної співпраці, торгівлі та економічної взаємодії.

"Наприкінці року ми побачимо: як розвивається торгівля, наскільки ми співпрацюємо в оборонній сфері, наскільки важливою є програма SAFE, про використання коштів ЄС для зміцнення обороноздатності Польщі та України. Є дуже багато практичних речей, які треба обговорити і спеціально для цього ми готуємо зустріч", — наголосив Василь Боднар.

Посол зазначив, що зараз напрацьовується наповнення цієї зустрічі ключовими питаннями: сторони узгоджують конкретні домовленості, які можуть бути ухвалені під час переговорів. Коли нарешті стануть відомі конкретні терміни візиту — про це проінформує Офіс Президента.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив: Україна готується до війни тривалістю у три роки, і саме такий сценарій може стати несподіванкою для Путіна.

Раніше ми також інформували, що Польща підтвердила готовність долучитися до відбудови України після перемоги, і вже понад три тисячі компаній висловили бажання взяти участь у цьому процесі.