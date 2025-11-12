Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна планує трирічну війну — думка міністра МЗС Польщі

Україна планує трирічну війну — думка міністра МЗС Польщі

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 23:21
Оновлено: 23:22
Україна готується до війни тривалістю у три роки — заява Сікорського
Радослав Сікорський. Фото: AP

Україна готується до війни тривалістю у три роки. Путін до такого сценарію не готовий.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Реклама
Читайте також:

Підготовка до наступних трьох років війни

На думку Сікорського, упродовж трьох років партнери забезпечать Україну ресурсами, зокрема, за рахунок заморожених російських активів. Колоніальні війни зазвичай тривають близько десятка років, але потім може не витримати ще три роки активних бойових дій. Навіть станом на зараз Кремль уже провалив свої плани.

"Путін недопрацював. Ми думали, що в нього друга армія світу, а він думав, що це буде прогулянка на три дні. Минуло понад десять років, а він досі воює на Донбасі. Я не назвав би це перемогою", — зазначив очільник МЗС Польщі.

Також він додав, що в Україні розвивається власне виробництво зброї. Майже половину дронів і ракет, які потрібні для ведення війни, українці виготовляють самостійно.

Нагадаємо, Кароль Навроцький запросив Володимира Зеленського відвідати Польщу. Польський лідер вважає, що це чудова нагода провідати мільйон українців, які там проживають.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що росіяни намагаються посварити український і польський народи. Зокрема, для цього Кремль використовує Волинську трагедію.

Польща війна володимир путін війна в Україні Радослав Сікорський
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації