Україна готується до війни тривалістю у три роки — заява Сікорського

Україна готується до війни тривалістю у три роки. Путін до такого сценарію не готовий.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Підготовка до наступних трьох років війни

На думку Сікорського, упродовж трьох років партнери забезпечать Україну ресурсами, зокрема, за рахунок заморожених російських активів. Колоніальні війни зазвичай тривають близько десятка років, але потім може не витримати ще три роки активних бойових дій. Навіть станом на зараз Кремль уже провалив свої плани.

"Путін недопрацював. Ми думали, що в нього друга армія світу, а він думав, що це буде прогулянка на три дні. Минуло понад десять років, а він досі воює на Донбасі. Я не назвав би це перемогою", — зазначив очільник МЗС Польщі.

Також він додав, що в Україні розвивається власне виробництво зброї. Майже половину дронів і ракет, які потрібні для ведення війни, українці виготовляють самостійно.

Нагадаємо, Кароль Навроцький запросив Володимира Зеленського відвідати Польщу. Польський лідер вважає, що це чудова нагода провідати мільйон українців, які там проживають.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що росіяни намагаються посварити український і польський народи. Зокрема, для цього Кремль використовує Волинську трагедію.