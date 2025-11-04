Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія намагається посварити українців та поляків — МЗС

Росія намагається посварити українців та поляків — МЗС

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:45
Оновлено: 14:09
Росія через Волинську трагедію хоче посварити Україну і Польщу
Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Фото: Міщенко/Facebook

Нині Росія намагається посварити український та польський народи. Для цього Кремль використовує Волинську трагедію та вкладає в це безліч ресурсів.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час заходу "Молодь без кордонів: разом у НАТО" у вівторок, 4 листопада, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Росія намагається розсварити Україну та Польщу — деталі від МЗС

Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко заявив, що Росія намагається посварити українців і поляків. Для цього вона використовує Волинську трагедію.

"Ми бачимо сьогодні, як Росія намагається через всі форми й методи дезінформації, чого завгодно, не дати нам об'єднатися.

Готуючись до зустрічі з польськими журналістами, я побачив, наскільки Росія вкладається, аби посварити українців та поляків. Ви не уявляєте, скільки ресурсів витрачає Росія для того, щоб із нашої спільної Волинської трагедії перетворити це на камінь зіткнення. Щоб дві братні, дружні країни воювали між собою, замість того, щоб воювати проти єдиного ворога — Росії", — сказав представник МЗС України.

Раніше ми інформували, що Росія запустила ІПСО проти України в Польщі.

Також ми повідомляли, що зміниться для українців у Польщі в листопаді 2025 року.

Польща МЗС Україна війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації