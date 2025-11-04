Росія через Волинську трагедію хоче посварити Україну і Польщу

Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Фото: Міщенко/Facebook

Нині Росія намагається посварити український та польський народи. Для цього Кремль використовує Волинську трагедію та вкладає в це безліч ресурсів.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко під час заходу "Молодь без кордонів: разом у НАТО" у вівторок, 4 листопада, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Росія намагається розсварити Україну та Польщу — деталі від МЗС

"Ми бачимо сьогодні, як Росія намагається через всі форми й методи дезінформації, чого завгодно, не дати нам об'єднатися.

Готуючись до зустрічі з польськими журналістами, я побачив, наскільки Росія вкладається, аби посварити українців та поляків. Ви не уявляєте, скільки ресурсів витрачає Росія для того, щоб із нашої спільної Волинської трагедії перетворити це на камінь зіткнення. Щоб дві братні, дружні країни воювали між собою, замість того, щоб воювати проти єдиного ворога — Росії", — сказав представник МЗС України.

